Северная Ирландия выходит из политического тупика

By Euronews

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и глава правительства Ирландии Лео Варадкар прибыли в Белфаст. В замке Стормонт они провели переговоры с первым министром Северной Ирландии Мишель О'Нил и ее заместителем Эммой Литтл-Пенгелли.

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Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и его ирландский коллега Лео Варадкар в Белфасте провели встречу с представителями новой администрации Северной Ирландии.

В замке Стормонт их приняли Мишель О'Нил - первый министр Северной Ирландии от националистической партии Шинн Фейн и ее заместитель Эмма Литтл-Пенгелли из Демократической юнионистской партии (DUP).

Стороны приветствовали выход из политического тупика: правительство автономии практически не функционировало два года после того, как DUP покинула парламент в знак протеста против торговых соглашений после брексита.

На прошлой неделе DUP изменила позицию на фоне обещаний Лондона отменить большинство проверок товаров, перемещаемых в регион из остальной части королевства и предоставить пакет помощи в три миллиарда фунтов стерлингов.

По условиям мирного соглашения 1998 года правительство Северной Ирландии включает представителей основных политических сил - юнионистов, которые выступают за то, чтобы регион остался в составе королевства, и националистов, стремящихся к объединению с Ирландией.