В первый день турнира Большого шлема по дзюдо в Париже французские дзюдоисты завоевали три золотых награды. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Фаиза Мокдар, Люка Мхеидзе и Ширин Букли.

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Пятидесятый по счёту турнир Большого шлема в Париже стартовал в пятницу, второго февраля. До Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице летом, остались считанные месяцы - ставки высоки! Побороться за золотые награды на татами Accor арены в Берси приехали лучшие дзюдоисты планеты. Перед началом турнира зрители посмотрели показательные выступления и красочное шоу.

В весовой категории до 60 кг золотую медаль завоевал Люка Мхеидзе из Франции. В полуфинале он одолел одного из фаворитов турнира испанца Франсиско Гарригоса, а в решающей схватке победил корейца Ли Ха Рима.Медали вручил президент банка OTP, партнёра Международной федерации дзюдо, Шандор Чани.

"Я очень счастлив, потому что никогда не выигрывал турнир в Париже. В этом году большой праздник, юбилейный 50-й турнир Большого шлема в Париже, и я счастлив отметить это событие таким образом", - сказал победитель после финального поединка.

В весе до 48 кг у женщин золото также досталось Франции. Ширин Букли также одержала свою первую победу на турнире Большого шлема в Париже. В финале ее соперница из Японии Вакана Кога не смогла уйти с удержания.Хозяевам турнира удалось выиграть две золотые награды в самом начале. Трибуны арены в Берси ликовали. Медали вручил бывший президент Черногории Мило Джуканович.

"Это особенное событие, зрители очень помогают, когда идет тяжелая борьба, как сегодня. Нужно что-то, что подтолкнет, ободрит. Это то, что мне было необходимо, чтобы выиграть", - сказала Букли после финала.

В весе до52 кголимпийская чемпионка из Косова Дистрия Красничипополнила свою коллекцию наград третьей золотой медалью парижского Большого шлема. В финале она победила британку Челси Джайлс. Церемонию награждения провел вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

В весе до66 кг новичок турнира Такэси Такэока справился в финальной схватке с более опытным соотечественником Дзёсиро Маруяма. Победу ему удалось добыть уже в дополнительное время, схватка продолжалась больше семи минут. Медаль победителю вручил генеральный казначей Международной федерации дзюдо Насер аль-Тамими.

Третье золото Франции в первый день турнира Большого шлема в Париже принесла Фаиза Мокдар в весе **до 57 кг.**В финале она встретилась с Кристой Дэгути из Канады.Мокдар к восторгу болельщиков провела бросок на высшую оценку - иппон - уже на первой минуте! Медали вручила генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан.

Французские дзюдоисты радовали пришедших на арену зрителей в течение всего дня. На их счету три золотых награды и одна бронзовая! Впереди нас ждут ещё два захватывающих дня юбилейного - 50-го по счёту - турнира Большого шлема в Париже.