Греческие фермеры требуют больше уступок от своего правительства и Евросоюза

By Euronews

Предложенные премьер-министром Греции меры протестующие сельхозпроизводители назвали "насмешкой" и обещают новые акции.

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Протесты сельхозпроизводителей в Греции не утихают. Сотни тракторов заполонили второй по величине город Греции Салоники, где с первого по четвертое февраля проходила ежегодная Международная ярмарка-выставка "Агротика".

Протестующие требуют немедленных мер поддержки не только от греческого правительства, но и от Европейского союза. По их словам, сложившаяся ситуация вынуждает их закрывать бизнес, лишает средств к существованию.

"Они должны изменить эту единую аграрную политику, чтобы фермеры могли работать, чтобы знали, что могут выращивать свою продукцию и каков будет их доход. Если такая ситуация сохранится и не будут приняты необходимые меры, первичный сектор просто будет уничтожен", - говорит сельхозпроизводитель Эфи Цоцопулос.

Премьер-министр Греции пообещал принять ряд конкретных мер, но фермеры называют их "насмешкой" и заявляют, что необходимы куда более серьезные перемены.

"Эти меры не соответствуют сегодняшней ситуации, высокой стоимости производства и унизительным ценам, по которым мы продаем нашу продукцию, а также финансовому положению страны. У Греции есть деньги для поддержки первичного сектора", - убежден президент Объединенной федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы Ризос Марудас.

Фермеры предупреждают, что если ситуация не изменится, они будут вынуждены сменить профессию или даже покинуть родную страну в поисках средств к существованию.

Мы хотим реалистичного снижения производственных затрат. Мы хотим остаться на своих фермах, в своих домах и в своей стране, потому что страна без фермеров - это пустая страна. Томас Цалтас фермер

Протестующие покидают Салоники и возвращаются на баррикады, возведенные по всей центральной и северной Греции. Они говорят, что во вторник состоится собрание по поводу дальнейших действий, но кажется маловероятным, что фермеры начнут разбирать заграждения в сложившихся обстоятельствах.

Всего за несколько месяцев до июньских выборов европейские сельхозпроизводители громко заявляют о себе, привлекают внимание политиков и общественности.

В этой общей борьбе участвуют и греческие фермеры, которые утверждают, что высокие цены на энергию и дорогое сырье принуждают их сворачивать производство.