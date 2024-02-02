By Euronews и EBU, AP

ХАМАС дал "предварительное согласие" на предложение о перемирии в Секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Об этом заявил в четверг представитель Министерства иностранных дел Катара. Ранее о своем предварительном согласии сообщила израильская сторона.

РЕКЛАМА

Президент США Джо Байден одобрил планы ответных ударов по поддерживаемым Ираном боевикам в Ираке и Сирии. Детали не разглашаются, известно лишь, что вооруженные силы США предпочтут "хорошую погоду" для нанесения ударов, чтобы предотвратить сопутствующий ущерб гражданским объектам.

Заявление было сделано после десятков нападений на базы и объекты США на Ближнем Востоке, кульминацией которых в минувшее воскресенье стала атака на военную базу в Иордании, унесшая жизни трёх американских военнослужащих. Вашингтон обвиняет "Исламское сопротивление в Ираке" - сеть поддерживаемых Ираном ополченцев, в которую входит группировка "Катаиб Хезболла". В эту среду "Катаиб Хезболла" объявила, что приостанавливает военные операции против ВС США.

Мы продолжим работать, чтобы избежать более широкого конфликта в регионе, но при этом предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших интересов и нашего народа. Мы выберем, когда ответить, где и как Ллойд Остин глава Пентагона

Белый дом в четверг объявил о санкциях против четырех израильских поселенцев, обвиняемых в нападениях и запугивании палестинцев, а также израильских активистов, выступающих за мир. Будут заморожены активы этих физических лиц в США, с ними ограничат финансовые операции.

Президент Джо Байден также подписал "исполнительный указ"о наказании лиц, виновных в “экстремистском насилии со стороны поселенцев” на Западном берегу. По мнению аналитиков, указ Байдена - редкий шаг против ближайшего союзника на Ближнем Востоке, который, по словам Байдена, имеет право на самооборону. Но президент-демократ оказал давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы оно проявило большую сдержанность в своих военных операциях, направленных на искоренение ХАМАСА. Премьер-министр Израиля санкции США осудил.

Между тем гуманитарная ситуация в Секторе Газа не перестаёт усугубляться. Агентство ООН БАПОР, потерявшее финансирование после того, как 12 его сотрудников были обвинены в содействии ХАМАС при подготовке терактов 7 октября, заявило, что будет вынуждено прекратить работу до конца февраля, если средства не будут поступать.

Жителям Газы угрожает голод. В четверг палестинское информагентство Wafa опубликовало кадры огромной толпы, ожидающей выдачи свежего хлеба около пекарни в Дейр-эль-Балахе.

Семьи израильских заложников собрались в Ашдоде, требуя, чтобы гуманитарная помощь Сектору Газа была полностью прекращена. Десятки людей окружили главный торговый порт Израиля с лозунгами "Хватит кормить террористов!"

После начала конфликта ООН обратилась к Израилю с просьбой разрешить доставку помощи через порт, но на сегодняшний день не ясно, поступает ли отсюда какая-либо помощь в Газу. Собравшиеся попытались заблокировать грузовики, направляющиеся в Газу, но израильские силы правопорядка оттеснили их.