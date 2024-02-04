Удар ВСУ по Лисичанску: погибли 28 человек

By Euronews

Поисковые работы в Лисичанске, контролируемом Россией продолжались всю ночь. По данным Москвы, в результате удара ВСУ по пекарне погибли 28 человек.

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28 человек, в том числе один ребёнок, убиты в результате удара украинской армии по Лисичанску в оккупированной Россией Луганской области. Об этом сообщили в воскресенье утром МЧС РФ и назначенный Россией глава самопровозглашённой Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Пострадавшие от обстрела Лисичанска госпитализированы.

В результате субботнего обстрела обрушилось здание, в котором располагалась пекарня. Из-под завалов были спасены десять человек. Поисковые работы продолжались всю ночь. Власти Луганска заявили, что ВСУ атаковали Лисичанск с применением снарядов HIMARS. Украинская сторона обстрел пока никак не комментировала.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от международных организаций "незамедлительного и безоговорочного осуждения этого нападения". 4 февраля объявлен в регионе днём траура.

И Москва, и Киев этой зимой все больше полагались на атаки на дальние дистанции, несмотря на то, что позиции на линии фронта длиной в 1500 километров в ходе почти двухлетней войны практически не изменились.

Министерство обороны России опубликовало в воскресенье кадры, на которых, по его словам, "расчеты ЗРК Бук-М1 уничтожают две ракеты HIMARS в Южно-Донецком районе" в зоне боевых действий, которые Москва упорно продолжает называть "специальной военной операцией", избегая слова "война".

На других кадрах, как утверждает минобороны РФ , "ударная группа российской военной авиации наносит удары по позициям ВСУ в районе Красного Лимана".