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Украина

Битва за Лисичанск

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 Euronews
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Разрушения в Лисичанске
Разрушения в Лисичанске   -   Авторское право  Maxim Penko/The Associated Press

Флаги России и Чечни подняты, как утверждает российское командование, в Лисичанске, последнем остававшемся под контролем Украины крупном городе Луганской области. Чеченский президент Рамзан Кадыров объявил в субботу, что Лисичанск взят российскими войсками с участием спецназа имени его отца Ахмада Кадырова.

Замид Чалаев, командир полка, это подтвердил :  "Да, город под полным контролем, идет зачистка".

Однако в Киеве эти утверждения отрицают и заявляют, что на окраинах Лисичанска продолжаются ожесточённые бои. Представитель Национальной гвардии Украины говорит, что город не окружен и остается под контролем украинской армии.

Между тем, украинские вооруженные силы поделились кадрами того, что, по их словам, было взрывом на складах российской армии на востоке Украины. Однако точное место и дата не уточняются.

За минувшие сутки вновь были обстреляны города на севере и юге Украины. Минобороны России сообщило об уничтожении, по его словам, высокоточным оружием, пяти украинских командных пунктов в Донбассе и в Николаевской области. Пострадали также три склада боеприпасов в Запорожской области и украинская оружейная база в Харькове.

Эти взрывы произошли на следующий день после того, как в Одесской области в результате обстрела жилого дома погиб по меньшей мере 21 человек и десятки получили ранения - акт, который президент Украины Владимир Зеленский назвал "сознательным преднамеренным российским террором". 

Кремль факт обстрела гражданских объектов его войсками отрицает.