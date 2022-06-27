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Украина

Украина: бои за Лисичанск

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 Alexander Kazakevich
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Работа киевских спасателей
Работа киевских спасателей   -   Авторское право  Sergei SUPINSKY / AFP

В Харьковской области идут непрерывные бои. В сводке Генштаба ВСУговорится об обстрелах из танков, миномётов и ракетной артиллерии. По словам главы региона Олега Синегуба, разрушены более 4 тысяч домов. Местные власти сообщают о гибели двух мирных жителей населенного пункта Чугуев.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по жилой многоэтажке в Киеве пострадала гражданка России. В российском военном ведомстве заявили, что удар был направлен на оборонный завод "Артём", а в дом попала ракета ПВО.

В своём вечернем обращении Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия, а также заявил об эскалации, которая всякий раз совпадают с проведением международных встреч по Украине, – указывая на саммит "Большой семёрки", проходящий в Германии.

Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, эффективная, которая гарантирует полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнёрами.
Владимир Зеленский
Президент Украины

Самые активные боестолкновения ведутся в районе Лисичанска. Представители самопровозглашённой ЛНР утверждают, что российская армия вошла в город с пяти направлений.

"Держим оборону Лисичанска," – заявил глава Луганской области Сергей Гайдай

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