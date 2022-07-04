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Украина

ВСУ подтвердили отход из Лисичанска

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 Euronews
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Владимир Зеленский и Энтони Альбанезе в Киеве, 3 июля 2022 г.
Владимир Зеленский и Энтони Альбанезе в Киеве, 3 июля 2022 г.   -   Авторское право  Nariman El-Mofty/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Украинская армия в воскресенье вечером подтвердила отход из Лисичанска - стратегического города на востоке страны. Несколькими часами ранее о контроле над Лисичанском и всей Луганской областью заявили в Москве.

"С целью сохранения жизней украинских военнослужащих принято решение о выводе войск из города", "в условиях многократного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, ракетных установках, боеприпасах и личном составе", - говорится в заявлении штаба ВСУ.

По мнению аналитиков, захват Лисичанска, в котором до войны проживали 95 000 человек, позволяет российской армии продвинуться вглубь Донбасса; следующими мишенями могут стать Славянск и Краматорск.

В Славянске, где до войны проживали до 100 000 человек, в результате российских ударов по рынку в воскресенье погибли шесть человек, в том числе девятилетняя девочка, заявил президент Украины.

Существует риск, что Луганская область будет полностью оккупирована, и мы это понимаем
Владимир Зеленский
президент Украины

Накануне в Киеве Владимир Зеленский принимал в Киеве премьер-министра Австралии. Энтони Альбанезе заявил, что его страна выделит Украине вооружений на 74 млн долларов, в том числе бронетранспортёры Bushmaster. 

Глава австралийского правительства посетил в воскресенье пригород Киева Ирпень, где оценил масштаб разрушений. Он назвал увиденное "военным преступлением".