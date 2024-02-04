Минздрав Газы : 107 погибших палестинцев за сутки

Рафах может стать новым центром израильской кампании в Газе. Число погибших палестинцев растёт. Премьер Израиля заявил об уничтожении большинства батальонов ХАМАС

РЕКЛАМА

Гражданский автомобиль был подбит израильским дроном в Рафахе, самом южном городе секторе Газа. Сообщений о пострадавших не поступало - в тот момент в машине, которая находилась недалеко от кладбища, никого не было.

"По машине попали две ракеты беспилотника, это гражданская машина, на ней ничего нет", — рассказал очевидец, отказавшийся назвать свое имя.

В результате двух отдельных ночных авиаударов в Рафахе погибли по меньшей мере два ребенка. Об этом сообщили врачи больницы, куда были доставлены тела детей. Ударам подвергся лагерь беженцев Дженейна в Рафахе, а также участок сельскохозяйственной земли к западу от пограничного перехода.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемой Хамас, заявило в субботу, что за последние сутки погибли 107 человек, и общее число погибших за время войны достигло 27 238 человек. Ранения получили более 66 000. Министерство не делает различий между боевиками и некомбатантами, но сообщает, что большинство убитых были женщины и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании кабинета министров об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС, но добавил, что нужно больше времени, чтобы разрушить подземные туннели.

ООН предупреждает: в Рафахе, который может стать новым центром израильской кампании против ХММАС, складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Тысячи людей продолжают прибывать в и без того перенаселённый город из других районов Газы.

Более половины населения Газы, составляющего 2,3 млн человек, нашли убежище в Рафахе и прилегающих районах. Война в палестинском анклаве, превратила дома в руины и привела к исходу 85% его населения.

Европейский Союз в субботу выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что израильские военные намерены перенести борьбу с ХАМАСом в Рафах на границе сектора Газа с Египтом, где более миллиона человек нашли убежище от боевых действий.

Израиль заявляет, что намерен сокрушить ХАМАС и не допустить возвращения к власти в Газе, которую он контролирует 2007 года.

ХАМАС до сих пор удерживает десятки из примерно 250 заложников, захваченных в результате нападения 7 октября, Более 100 пленников были освобождены во время недельного перемирия в ноябре в обмен на 240 палестинских заключенных.