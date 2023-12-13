Сектор Газа под бомбами и дождём

Проливные дожди усугубляют гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Израиль заявил, что о прекращении огня пока не может быть и речи.

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Из-за продолжающихся израильских бомбардировок и проливных дождей, обрушившихся на некоторые районы сектора Газа, гуманитарная ситуация в палестинском анклаве продолжает ухудшаться. С начала войны Совет Безопасности ООН 6 раз не смог принять резолюцию, призывающую к прекращению огня, из-за разногласий между его 15 членами.

На Всемирном форуме беженцев в Женеве Филипп Лаззарини, глава Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР), заявил, что сектор Газа стал "адом на земле".

"У народа Газы заканчивается время и возможности, поскольку он сталкивается с бомбардировками, лишениями и болезнями на постоянно сокращающемся пространстве. Они (палестинцы) переживают самую мрачную главу своей истории с 1948 года, а это была болезненная история. Филипп Лаззарини генеральный комиссар БАПОР

В среду глава израильской дипломатии Эли Коэн заявил, что война с ХАМАС в секторе Газа продолжится "с международной поддержкой или без неё", о прекращении огня пока не может быть и речи.

ЦАХАЛ заявил в среду , что израильские военные, действовавшие в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана, захватили оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также обнаружили туннельные шахты, наблюдательные посты и 6 лабораторий.

Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

В результате рейда в Дженине убиты по меньшей мере семеро палестинцев, арестованы более 10-ти.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, с начала войны между Израилем и ХАМАС на Западном берегу Иордана убиты более 270 палестинцев и арестованы более 2200, 1200 из них подозреваются в связях с ХАМАС.

Густонаселённый городской лагерь беженцев Дженина долгое время был оплотом палестинских боевиков. За последние два года израильские военные проводили здесь частые рейды, которые приводили к перестрелкам с палестинскими боевиками.