ООН: сектор Газа стал "непригодным для жизни"

В ООН заявили, что сектор Газа после трех месяцев войны стал непригодным для жизни. В Минздраве ХАМАС предупредили о возможности эпидемий. "Хезболлах" и Израиль обменялись ракетными ударами.

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После более чем трехмесячной войны между Израилем и ХАМАС ситуация в секторе Газа стала "непригодной для жизни". Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря генсека ООН Стефани Трембле.

"Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам, говорит, что спустя три месяца после ужасающих атак 7 октября Газа стала местом отчаянья и смерти", - добавила Трембле.

В Минздраве ХАМАС заявили о существовании угрозы распространения эпидемий в анклаве, что может привести к еще большему числу жертв, чем от собственно боевых действий.

Между тем, Армия обороны Израиля заявила об обнаружении и разрушении сети туннелей ХАМАС под гостиницей Blue Beach Hotel в северной части анклава. Сама гостиница также использовалась ХАМАС для хранения оружия и размещения боевиков.

Ливан в пятницу подал жалобу в Совет Безопасности ООН, обвинив Израиль в атаке на Бейрут во вторник, в ходе которой был убит один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури и еще шесть человек.

В Израиле назвали атаку "хирургическим ударом" по палестинской радикальной группировке, при этом Тель-Авив не взял на себя ответственность за нападение.

Утром в субботу ливанская группировка "Хезболлах" запустила несколько десятков ракет по северному Израилю, в районе горы Мерон. В заявлении "Хезболлах" говорится, что эта атака - "первоначальный ответ" на предполагаемое убийство Израилем Салеха аль-Арури.

В заявлении также говорится, что удар был нанесен по израильскому военному объекту. Информации о пострадавших нет.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля заявили, что нанесли удар по "террористической ячейке" на юге Ливана, ответственной за часть ракетных пусков.