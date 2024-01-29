Сектор Газа: "Тотальный голод не за горами"

By Euronews

"Тотальный голод не за горами", - предупреждает представитель Всемирной продовольственной программы ООН, призывая изменить подход к доставке помощи нуждающимся в секторе Газа

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С тех пор, как Израиль начал наступление на ХАМАС в октябре прошлого года, 85% жителей сектора Газа стали вынужденными переселенцами, и почти все население 2-миллионного палестинского анклава голодает.

Джорджа Орланди, Euronews: "Практически все жители Газы зависят от помощи, но в условиях, когда поставки продовольствия становятся все более ограниченными, многие оказались на грани голодной смерти. Всемирная продовольственная программа вместе с другими агентствами ООН недавно призвала облегчить и ускорить доступ к гуманитарной помощи.

В совместном заявлении говорится, что для того, чтобы достаточное количество грузов дошло до палестинцев в Газе, необходимо расширить маршруты въезда и пропускать больше грузовиков через пограничные пункты каждый день. У меня появилась возможность поговорить с заместителем исполнительного директора ВПП ООН и обсудить ситуацию с доступом к продовольствию в секторе Газа и проблемы, с которыми сталкивается гуманитарное агентство ООН".

Карл Скау, заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы: "Ситуация действительно крайне напряженная, даже отчаянная. Все население - 2,2 миллиона человек - остро нуждается в продовольственной помощи. Мы подготовили отчет IPC, который показывает, что все они находятся на кризисном уровне продовольственной безопасности.

Четверть населения страны - 500 000 человек - находится в катастрофическом положении, и это беспрецедентно - по масштабам, по серьезности, но также и по темпам, с которыми все происходит в данный момент. Возможно, тотальный голод окажется не за горами, если не произойдет серьезных изменений в том, как наша помощь доходит до наиболее уязвимых слоев населения".

По сравнению с довоенным периодом количество грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в Газу ежедневно, сократилось с более чем 500 до всего 30.

Карл Скау: "Существует огромная бюрократия в плане доставки грузов из Иордании в Газу или из Египта в Газу. Поэтому нам нужно упростить процесс, чтобы мы могли доставлять помощь к границам, а затем нам нужно переправлять ее через границы. Нечего ждать, нужно менять ситуацию сейчас, чтобы ежедневно спасать жизни".

Тотальный голод может увеличить число жертв войны в Газе, которое уже превысило 25 000 человек