By Euronews

В российском оборонном секторе создано более полумиллиона новых рабочих мест. Международный суд ООН учел ряд возражений России по иску Украины о нарушении Конвенции о геноциде

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Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса будут обеспечены заказами на годы вперед, а в данный момент гособоронзаказ выполняется почти на 100%. С таким утверждением выступил Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле.

Президент РФ также заявил, что в стране создано более полумиллиона новых рабочих мест в оборонном секторе для обеспечения потребностей так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест, более полумиллиона рабочих мест. Но это ведь не просто так, люди пришли и зарплату получают. Там все работают, причём работают напряжённо. Работают в две, а в некоторых местах в три смены Владимир Путин президент России

Российские силы недавно заявили о продвижении в районе Купянска, Авдеевки и Донецка, ВСУ отчитались об успехах на границе Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся боев вдоль всей линии соприкосновения.

В свою очередь Международный суд ООН в Гааге постановил, что иск Украины к России о геноциде от 2022 года будет рассмотрен по существу, хоть и с меньшим количеством обвинений. Указывается, что суд учел ряд возражений России против заявления Украины о нарушении Москвой Конвенции о геноциде.

Судьи также отклонили возражения России, которая настаивала, что иск Украины не относится к юрисдикции Международного суда ООН.

Украина подала иск в феврале 2022 года, заявив, что Россия ложно обвинила Киев в геноциде русскоязычного населения в Донбассе и на этом основании начала боевые действия.