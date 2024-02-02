ЕС против резкого отказа от сербского динара в Косове

Евросоюз опасается, что отказ от сербского динара в Косове приведет к дальнейшему росту напряженности в отношениях между Белградом и Приштиной
Европейская комиссия опасается, что внезапный запрет на использование сербской валюты на севере частично признанного Косова приведет к дальнейшему росту напряженности в отношениях между Белградом и Приштиной.
Косовские власти объявили с 1 февраля переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро, признанного официальным в Косове с 2002 года.
Это решение отразится на выплатах пенсий, соцпособий и других формах поддержки, которые Белград направляет своим гражданам в Косове.
Реакция сербского президента — ожидаемо негативная.
Брюссель не против решения косовских властей. ЕС в лице спецпосланника Мирослава Лайчака пытался убедить Приштину лишь отложить смену валюты и дать местному сербскому населению больше времени на адаптацию к новым монетарным условиям.