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ЕС против резкого отказа от сербского динара в Косове

Снятие сербских динаров в Косове
Снятие сербских динаров в Косове Авторское право Bojan Slavkovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Евросоюз опасается, что отказ от сербского динара в Косове приведет к дальнейшему росту напряженности в отношениях между Белградом и Приштиной

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Европейская комиссия опасается, что внезапный запрет на использование сербской валюты на севере частично признанного Косова приведет к дальнейшему росту напряженности в отношениях между Белградом и Приштиной.

Косовские власти объявили с 1 февраля переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро, признанного официальным в Косове с 2002 года.

Комиссия сожалеет, что это решение было принято без предварительных консультаций, учитывая, какое влияние это решение может оказать на повседневную жизнь косовских сербов и других общин по всему Косову. Комиссия призывает Косово обеспечить, чтобы этот переходный период был достаточно длительным для поиска решения путем переговоров
Эрик Мамер
пресс-секретарь Еврокомиссии

Это решение отразится на выплатах пенсий, соцпособий и других формах поддержки, которые Белград направляет своим гражданам в Косове.

Реакция сербского президента — ожидаемо негативная.

К сожалению, Альбин Курти по собственной инициативе принял решение о запрете динаров с целью этнической чистки сербского населения с территории всего Косово
Александр Вучич
президент Сербии

Брюссель не против решения косовских властей. ЕС в лице спецпосланника Мирослава Лайчака пытался убедить Приштину лишь отложить смену валюты и дать местному сербскому населению больше времени на адаптацию к новым монетарным условиям.

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