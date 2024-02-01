Этнические сербы на севере Косова обеспокоены отменой динара

By Euronews

С первого февраля власти частично признанного Косова выводят из обращения динар в муниципалитетах, где большинство населения составляют этнические сербы.

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Власти Косова вводят в обращение евро и отменяют использование сербского динара на севере частично признанной республики, где большинство населения составляют этнические сербы.

Евро является официальной валютой Косова с 2002 года. Однако в населенных преимущественно сербами муниципалитетах в качестве основного платежного средства до сих пор использовался сербский динар. Люди обеспокоены происходящим:

"Они (власти) считают, что них есть свобода действий, и Запад развязал им руки, поэтому они могут делать с нами все, что захотят".

"Это настоящая катастрофа для сербов. Я пенсионер и не знаю, как мы будем получать пенсию".

" Это усложнит нашу жизнь, люди будут уезжать отсюда".

Большинство этнических сербов, живущих на севере Косова, получают зарплату, пенсию и пособия в динарах.

Ахмет Исмаили, Центробанк Косова:_"Мы установили определенные правила транзакций, и они должны быть соблюдены. Теперь они (сербы) говорят, что им нужно время, чтобы начать их применять. Но правила установлены давно". _

В течение двух, а, возможно, и четырех недель, как сказал вице-премьер Косова Бесник Бислими, в сербских общинах будет проводиться информационная кампания, касающаяся перехода на евро.

Бесник Бислими, вице-премьер Косова:"В постановлении Центрального банка не сказано, можно ли использовать динар или другие валюты, потому что Центральный банк регулирует только одну валюту - евро".

Запад опасается роста напряженности в отношениях между Косовом и Сербией. Вашингтон и Брюссель призывали косовские власти отложить внедрение правил, которые фактически запрещают использование сербского динара в районах, где преимущественно проживают этнические сербы.