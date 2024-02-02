В столице Кении взорвался газовоз, есть жертвы

В Найроби взорвалась цистерна с сжиженным нефтяным газом, погибли по меньшей мере трое, менее 300 человек пострадали. Предварительные цифры могут меняться. Власти устанавливают, соблюдались ли строительные нормы на территории газохранилища.

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Власти Кении ведут подсчёт погибших и пострадавших в результате мощного взрыва на территории топливного склада и заправки в Найроби.

По последним данным правительства и Красного Креста, трагедия унесла жизни по меньшей мере трёх человек, более 270 получили травмы.

Накануне поздно вечером на юге столицы взорвался грузовик с газовыми баллонами. На месте пожара не осталось ничего, кроме остовов нескольких машин. Пламя перекинулось на соседние здания.

Вот что говорит очевидец Виктор Оманга: "На воздух взлетели магазины, жилые дома. Кто-то погиб, кто-то был ранен. За жизни людей сейчас борются в больницах".

Жители района были эвакуированы.

В Управлении по регулированию энергетики и нефти (Epra) сообщили, что отклонили все заявки на строительство хранилища и заправочной станции на этом месте, так как по близости проживает большое количество людей.

Непонятно, каким образом промышленный объект мог работать.

Представитель правительства заявил, что владельцы предприятия должны выплатить компенсации, указав на "слабость правоохранительных органов" и "фактор коррупции".