Зрелищное спасение водителя автоцистерны в Кении

Euronews

Попавший в ловушку водитель бензовоза беспомощно наблюдал за поднятием уровня паводковых вод в низовьях реки Галана

Мастерство и немного удачи. В Кении двум пилотам вертолета удалось спасти водителя автоцистерны, попавшего в водную ловушку в низовьях реки Галана.

Бензовоз перевернулся на бок из-за внезапно обрушившегося на близлежащую дамбу паводка. На счастье водителя недалеко от этого места облет территории совершали защитники дикой природы. Пока первый пилот удерживал вертолет на небольшом расстоянии от автоцистерны, второй помог водителю забраться на борт. В ожидании помощи он, как и местные жители на берегу, беспомощно наблюдал за поднятием уровня паводковых вод в течение нескольких часов.