Украина: депутат взорвал коллег из-за разногласий по бюджету

By Euronews

Депутат территориальной общины на Западе Украины поругался с коллегами при обсуждении бюджета и взорвал 3 гранаты: 26 человек ранены

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26 человек получили ранения в результате взрыва трех гранат в здании Керецковского сельсовета Мукачевского района в Закарпатской области на западе Украины.

По данным местных СМИ, на заседании территориальной общины, в ходе которого один из депутатов поругался с коллегами и бросил гранаты, обсуждался бюджет на будущий год.

Россия продолжает обстрелы Украины

Тем временем Россия продолжает наносить удары по Украине ракетами и беспилотниками. В пятницу их мишенями стали Запорожская область. Херсон, Никополь и другие города. Есть погибшие и раненые.

Украинские власти утверждают, что Россия, как и прошлой зимой, пытается уничтожить энергетические объекты страны, чтобы погрузить жителей в темноту и холод.

На передовой в Донецкой области украинские военные скучают по дому, но не теряют боевого духа.

Александр, солдат: "Не хватает мирной жизни, чтобы скорее закончилась война и мы все вернулись домой, к своим семьям, к своей работе и забыли обо всем этом. Семейного родного тепла не хватает. Все эти рисунки, которые рисуют дети, немного согревают".

Не хватает и боеприпасов, необходимых для отражения атак противника. По данным украинского Генштаба, российские войска продолжают активно атаковать на Авдеевском, Марьинском, Бахмутском, Купянском и Запорожском направлениях.