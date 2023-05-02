В Кении судят «проповедников голодной смерти»

Euronews

В лесу на востоке страны обнаружены более ста тел верующих, которые уморили себя голодом

В Кении перед судом предстали сразу два проповедника разных сект, которых обвиняют в доведении своих последователей до самоубийства.

Десятки, а возможно и сотни прихожан, по данным следствия, уморили себя голодом в надежде попасть на небо. В лесу на востоке Кении эксгумированы более сотни тел; многие из погибших были несовершеннолетними. При этом по данным полиции, число пропавших без вести в этом районе превышает 300 человек.