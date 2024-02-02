Финны протестуют против ослабления гарантий занятости

Закрыты школы, детские сады, магазины, транспортные предприятия, шахты – финские работники недовольны реформой рынка труда, предложенной правым правительством. В беспрецедентной забастовке принимают участие сотни тысяч человек.

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В отличие от Франции, регулярно сотрясаемой протестами, в этой стране это большая редкость – до 300 тысяч финских рабочих (13% от 2,29 миллиона экономически активных граждан) начали в четверг беспрецедентную двухдневную забастовку в знак протеста против либеральной реформы рынка труда.

По данным полиции, митинг в столице Хельсинки собрал около 13 000 недовольных планами правого правительства сократить социальные выплаты, не оплачивать первый день больничного, пересмотреть правила заключения коллективных договоров и... ограничить право на забастовку.

Власти утверждают, что хотят тем самым повысить конкурентоспособность экономики Финляндии и сократить дефицит бюджета.

"Мы конкурируем на мировом рынке. Для того, чтобы мы были успешными в глобальном масштабе, финский работник, работодатель и финское правительство должны быть на одной стороне в этой борьбе", – заявил министр занятости Арто Сатонен.

От продуктовых магазинов и школ до нефтеперерабатывающих заводов и паромов на Балтике – по оценкам профсоюзов, в забастовке принимают участие представители большинства секторов экономики. Национальный авиаперевозчик Finnair также отменил около 550 рейсов.

Несколько министров назвали профсоюзы "мафией", подразумевая, что они якобы защищают свои собственные интересы, а не интересы работников. Политики правого толка утверждали, что за участие в акции платят деньги, а тех, кто отказывает выйти на улицу, – "наказывают".

Забастовка проходит в самый разгар кампании второго тура президентских выборов в Финляндии.