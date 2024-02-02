By Euronews и EBU, AP

Движение протеста фермеров идёт на убыль, но говорить о его полном прекращении пока рано. Крупнейшие профсоюзы - FNSEA и "Молодые фермеры" - заявили накануне, что удовлетворены заявлениями премьер-министра, но другие продолжают мобилизацию.

РЕКЛАМА

В окрестностях Лиона все контролируемые манифестантами баррикады будут сняты в пятницу в 14 часов, пообещал лидер ещё одного профсоюза FRSEA. Но в столичном регионе Иль-де-Франс утром были частично перекрыты семь автомагистралей. Со своей стороны профсоюз Крестьянская Конфедерация намерен "продолжать мобилизацию", поскольку считает, что фундаментальный вопрос о доходах до сих пор"не решен правительством".

Накануне премьер-министр Габриэль Атталь объявил о дополнительных субсидиях, возвращение к использование разрешенных в других странах ЕС пестицидов и запрет на импорт продуктов питания из стран, где используются химические вещества, запрещенные внутри Евросоюза.

Мы ждём письменных пояснений от французского правительства, чтобы разобраться, что именно было заявлено. Потому что существуют некоторые разногласия между премьер-министром и членами его кабинета. Поэтому мы ждём дополнтельных объяснений сделанных в четверг заявлений Дамьен Греффан представитель Национальной федерации фермеров (FNSEA)

В центральном регионе, после выступления Габриэля Атталя, фермеры устроили раздачу молока автомобилистам, чтобы извиниться за причинённые неудобства.

Как отмечают наблюдатели, все 10 дней протестов французы поддерживали фермеров, несмотря на пробки и перекрытые дороги. Некоторые обозреватели считают, что "протесты на тракторах" поддерживают даже больше, чем "жёлтых жилетов".

Непростым выдался четверг и в Брюсселе. Фермеры перекрыли часть столичной кольцевой дороги, возвели баррикады из соломы и разожгли костры недалеко от Люксембургской площади, где проходит саммит ЕС, забросали яйцами здание Европарламента.

Фермеры у здания Европарламента, Брюссель, 1 февраля 2024 г. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

К требовавшим облегчения административного бремени фермерам вышла глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что “фермеры могут рассчитывать на европейскую поддержку”,

Действительно, несмотря на все сказанное и обещанное, фермеры все большего числа стран присоединяются к протестам: только в четверг акции были предприняты в Греции, Италии, Испании и Португалии.

Глава МВФ заявила в четверг, что "обеспокоена" тем, что государства ЕС могут продлить помощь сельскому хозяйству. Кристин Лагард добавила, что "понимает, с человеческой точки зрения, что фермеры сталкиваются с большими трудностями", но подобные меры приведут национальные правительства в тупик и вместо укрепления экономики может наступить момент, "когда мы пожалеем об этом", добавила она.