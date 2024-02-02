Движение протеста фермеров идёт на убыль, но говорить о его полном прекращении пока рано. Крупнейшие профсоюзы - FNSEA и "Молодые фермеры" - заявили накануне, что удовлетворены заявлениями премьер-министра, но другие продолжают мобилизацию.
В окрестностях Лиона все контролируемые манифестантами баррикады будут сняты в пятницу в 14 часов, пообещал лидер ещё одного профсоюза FRSEA. Но в столичном регионе Иль-де-Франс утром были частично перекрыты семь автомагистралей. Со своей стороны профсоюз Крестьянская Конфедерация намерен "продолжать мобилизацию", поскольку считает, что фундаментальный вопрос о доходах до сих пор"не решен правительством".
Накануне премьер-министр Габриэль Атталь объявил о дополнительных субсидиях, возвращение к использование разрешенных в других странах ЕС пестицидов и запрет на импорт продуктов питания из стран, где используются химические вещества, запрещенные внутри Евросоюза.
В центральном регионе, после выступления Габриэля Атталя, фермеры устроили раздачу молока автомобилистам, чтобы извиниться за причинённые неудобства.
Как отмечают наблюдатели, все 10 дней протестов французы поддерживали фермеров, несмотря на пробки и перекрытые дороги. Некоторые обозреватели считают, что "протесты на тракторах" поддерживают даже больше, чем "жёлтых жилетов".
Непростым выдался четверг и в Брюсселе. Фермеры перекрыли часть столичной кольцевой дороги, возвели баррикады из соломы и разожгли костры недалеко от Люксембургской площади, где проходит саммит ЕС, забросали яйцами здание Европарламента.
К требовавшим облегчения административного бремени фермерам вышла глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что “фермеры могут рассчитывать на европейскую поддержку”,
Действительно, несмотря на все сказанное и обещанное, фермеры все большего числа стран присоединяются к протестам: только в четверг акции были предприняты в Греции, Италии, Испании и Португалии.
Глава МВФ заявила в четверг, что "обеспокоена" тем, что государства ЕС могут продлить помощь сельскому хозяйству. Кристин Лагард добавила, что "понимает, с человеческой точки зрения, что фермеры сталкиваются с большими трудностями", но подобные меры приведут национальные правительства в тупик и вместо укрепления экономики может наступить момент, "когда мы пожалеем об этом", добавила она.