Пестициды во Франции: уступки фермерам разозлили экологов

By Euronews

Приостановка плана по сокращению вдвое использования пестицидов к 2030 году во Франции временно успокоила фермеров, но разозлила экологов

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Решение французского правительства отложить постепенный отказ от использования некоторых пестицидов, возможно, убедило фермеров прекратить свои протесты, но привело в ярость защитников окружающей среды.

Власти обещают не вводить новых запретов на химикаты для борьбы с вредителями, в том числе и на те, которые используются в других странах ЕС.

Депутат о Соцпартии, автор парламентского доклада, в котором рекомендовалось ограничить использование пестицидов, выразил сожаление по поводу этой уступки.

Мы пришли к выводу, что необходимо срочно принимать меры, поскольку существует очень сильное воздействие на окружающую среду, особенно на воду, плодородие почвы и здоровье человека. Первыми жертвами становятся сами фермеры Доминик Потье член парламента Франции от Соцпартии

Но фермеры уже давно жаловались на то, что правительственные цели по сокращению пестицидов ложатся на них непосильным финансовым бременем.

Они забирают у нас столько пестицидов, что мы не сможем работать. А может, они хотят, чтобы мы вложили деньги в роботов для прополки, но эти роботы еще не доведены до ума. И мы не можем инвестировать больше Одри Шантепи фермер

С использованием пестицидов связывают сокращение на две трети популяции насекомых-опылителей на сельскохозяйственных землях во Франции.

Есть также данные о том, что некоторые химикаты могут вызывать такие заболевания, как Паркинсон.

Правительственный план предусматривал сокращение использования пестицидов вдвое к 2030 году.