Пестициды во Франции: уступки фермерам разозлили экологов

Приостановка плана по сокращению вдвое использования пестицидов к 2030 году во Франции временно успокоила фермеров, но разозлила экологов
Решение французского правительства отложить постепенный отказ от использования некоторых пестицидов, возможно, убедило фермеров прекратить свои протесты, но привело в ярость защитников окружающей среды.
Власти обещают не вводить новых запретов на химикаты для борьбы с вредителями, в том числе и на те, которые используются в других странах ЕС.
Депутат о Соцпартии, автор парламентского доклада, в котором рекомендовалось ограничить использование пестицидов, выразил сожаление по поводу этой уступки.
Но фермеры уже давно жаловались на то, что правительственные цели по сокращению пестицидов ложатся на них непосильным финансовым бременем.
С использованием пестицидов связывают сокращение на две трети популяции насекомых-опылителей на сельскохозяйственных землях во Франции.
Есть также данные о том, что некоторые химикаты могут вызывать такие заболевания, как Паркинсон.
Правительственный план предусматривал сокращение использования пестицидов вдвое к 2030 году.