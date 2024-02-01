"Би-2" на свободе – в Израиле

Все шесть музыкантов русскоязычной рок-группы приземлились в Израиле. Один из основателей "Би-2" связал их задержание в Таиланде с кампанией преследования инакомыслящих, развязанной властями РФ.

РЕКЛАМА

"Мы на свободе! [...] Мы движемся дальше", – группа "Би-2" в полном составе прилетела в Тель-Авив после того, как музыкантов депортировали из Таиланда под давлением Кремля, сообщили исполнители в четверг.

В аэропорту Бен-Гурион гитарист Александр Уман (Шура Би-2), гражданин Австралии и Израиля, поблагодарил дипломатов и сотрудников НКО, причастных к освобождению рокеров.

Я очень благодарен консулу Израиля, консулу Австралии, американским ребятам и всем остальным, кто занимается правами человека, кто помог нам попасть сюда. Теперь всё в порядке. Шура Би-2 музыкант

Поводом для задержания музыкантов, известных своей антивоенной позицией, после концерта на Пхукете стало отсутствие разрешения на работу.

В интервью BBC освобождённый накануне солист группы Егор Бортник (Лёва Би-2) заявил в четверг, что у него нет претензий к тайским властям, державших их в миграционной тюрьме, добавив, что это был "специальный заказ" Москвы, пытающейся добраться до инакомыслящих.

Отмечается, что у троих участников группы есть паспорт еврейского государства, а у остальных нет никакого другого гражданства, кроме российского, что не помешало Израилю принять их.

В высшем руководстве России прямо не комментировали преследование "Би-2". Неназванные источники МИД заявили ТАСС, что всех поддерживающих Киев "надо судить".

Депутат Андрей Луговой на днях заявил, что, если музыкантов вернут в Россию, они будут "играть и петь на ложках [...] на глазах у сокамерников".

В своих соцсетях группа подтвердила даты запланированных на сезон концертов, причём ближайший из них пройдёт в ОАЭ – стране, активно сотрудничающей с российским режимом.