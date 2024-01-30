HRW опасается депортации "Би-2" в Россию

By Euronews

Солист "Би‑2" Егор Бортник вылетел из Таиланда в Израиль. Остальные участники группы пока остаются в миграционной тюрьме.

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Таиланд может депортировать в Россию участников российско-белорусской рок-группы B-2, - предупреждает НПО Human Rights Watch. В Телеграм -канале группы сообщается, что её солист Егор Бортник находится в аэропорту Пхукета и ожидает рейса в Израиль, а остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме.

Россия требует выдачи троих своих граждан из семерых задержанных в Таиланде участников "Би-2". У остальных четверых, в том числе Бортника, есть гражданство Израиля, при этом у одного (Шуры-Би-2) - ещё и гражданство Австралии.

Музыкантов задержали в минувший четверг, оштрафовав за выступление без разрешения на работу. После выплаты штрафа в 85 долларов миграционная полиция отправила их в центр задержания в Бангкоке.

Диссидентская рок-группа открыто критиковала российское вторжение в Украину. Если их отправят в Россию, им грозит тюремное заключение.

Группа "Би-2" была создана в Бобруйске в 1988 году. В мае прошлого года один из ее основателей, солист Егор Бортник (Лёва "Би-2") был включен в реестр иноагентов РФ.