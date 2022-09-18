Алла Пугачёва просит зачислить её в иноагенты

Алла Пугачева, королева российской поп-музыки советского, а затем и постcоветского периода, осудила войну в Украине, которая, по ее словам, убивает солдат "ради иллюзорных целей", подавляет население и "превращает Россию в изгоя".

16 сентября Минюст РФ объявил её супруга Максима Галкина, критиковавшего нападение на Украину, "иностранным агентом". Тогда 73-летняя Пугачева написала обращение в Минюст с просьбой включить её также "в число иноагентов своей любимой страны". Певица заявила, что солидарна с мужем, назвав его "честным, порядочным и искренним человеком, неподкупным патриотом России".

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