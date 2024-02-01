By Christina Thykjaer

Испанский политик - первый человек и первая женщина с синдромом Дауна, избранная в региональный парламент в Европе.

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Мар Гальсеран - не просто политик. В свои 46 лет, 26 из которых она провела на государственной службе, Гальсеран вошла в историю в 2023 году, став первым человеком - и первой женщиной - с синдромом Дауна, избранной в региональный парламент в Испании и, возможно, во всей Европе.

Немногие люди с синдромом Дауна когда-либо баллотировались в национальные и региональные парламенты европейских стран. Однако этоне остановило амбициозного валенсийского политика, которая в сентябре прошлого года заняла место члена парламента с четкой миссией: изменить отношение к людям с ограниченными возможностями.

"Я понимаю, что это должность с большой ответственностью, но я берусь за нее с желанием продолжать работать, чтобы обеспечить выполнение нашей программы, а также изменить менталитет. Мы, политики, здесь для того, чтобы служить валенсийцам", - сказала Гальсеран в интервью Euronews.

Популярный депутат

В возрасте 18 лет Гальсеран вступила в партию "Новые поколения". Однако только после того, как она познакомилась с нынешним президентом женералитета Валенсии Карлосом Мазоном, перед ней открылась возможность заниматьважныедолжности в партии.

Гальсеран была секретарем по делам людей с ограниченными возможностями в автономном исполнительном комитете Валенсии, а затем стала кандидатом на региональных выборах.

Депутат Мар Гальсеран вместе с президентом Валенсийского женералитета Карлосом Мазоном. Cortesía: Cortes Valencianas

"Он продолжал предоставлять мне возможности и включил меня в списки на последних выборах 28 мая. И тогда я задумалась, смогу ли я стать региональным депутатом. Я очень благодарна нашему президенту за те возможности, которые он мне предоставил", - сказала она.

Многое еще предстоит сделать

Хотя она никогда не чувствовала дискриминации ни в политике, ни в своей партии, ни в работе, неудачный опыт, полученный в студенческие годы, запомнился ей навсегда. "Именно тогда я поняла, что ко мне относятся по-другому. В то время у меня не было друзей, у меня были одноклассники. Они видели меня по-другому, они отвернулись от меня. Именно тогда я по-настоящему испытала отторжение, и этот этап наложил на меня отпечаток", - говорит она.

"Мне еще многое предстоит сделать". В группе людей с ограниченными возможностями инвалидность носит сквозной характер и влияет на здоровье, образование, занятость... и нам предстоит проделать большую работу", - добавила она.

Перемены к лучшему

Недавно, после 20 лет ожидания, в парламенте была одобрена реформа по изменению статьи 49 Конституции Испании. По словам Гальсеран, термин "инвалиды" был отменен, вместо него было принято выражение "люди с ограниченными возможностями", что, по ее мнению, следовало изменить уже давно.

"Это очень позитивная вещь, и давно пора было это сделать, потому что термин "инвалид" - это оскорбление для группы людей с разными способностями или ограниченными возможностями", - сказала она.

Народный депутат Мар Гальсеран в парламенте Валенсии. Cortesía: Partido Popular

"Слово "инвалид" подразумевает, что мы менее значимы, а мы такие же значимые, как и все остальные. А слова имеют значение", - добавила она.

Женщинам необходимо расширять свои возможности. Это трудно для женщины, которая стремится стать кем-то, да и для всех нас в целом это трудно. Мы не боремся за свои права, потому что они у нас уже есть, мы боремся за возможности. Mar Galcerán

Для Гальсеран этот путь не был легким, как и борьба за равенство и социальную интеграцию. Тем не менее, она утверждает, что борется не за свои права, а за возможности.