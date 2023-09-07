Карта инвалидности даст европейцам больше возможностей

Во всех странах Евросоюза предложено ввести карту инвалидности. Людям с ограниченными возможностями будет проще посещать общественные места, путешествовать и получать помощь.

Пьер Гизелинк - человек с ограниченными физическими возможностями, каких в Евросоюзе почти 90 млн. Этот бельгиец одним из первых получил Европейскую карту инвалидности. Этот документ можно предъявлять по всему ЕС, и получать положенную помощь. Карта уже доступна в восьми странах, в рамках пилотной программы. На этой неделе Еврокомиссия представила предложение распространить действие этой программы на все страны-члены ЕС.

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Пользователь карты Пьер Гизелинк:

"Когда я был в Италии, я попросил помощи в музее. Я не получил её когда не доказал, что не могу передвигаться самостоятельно. В те дни я не пользовался инвалидной коляской, я ходил с палкой. К счастью, мне дали электроскутер, чтобы я мог посетить музей".

Карта предоставляет инвалидам равный с другими гражданами доступ в общественные места, льготную парковку, бесплатный и без очереди вход в учреждения культуры. Обеспечение таких людей мобильностью будет способствовать развитию торговли и туризма. Это также поможет сократить дополнительные расходы, возникающие при выезде за границу.

Председатель Европейского форума по вопросам инвалидов Яннис Вардакастанис считает, что сделан большой шаг их к полному равноправию:

"Когда мы пересекаем границы, наша инвалидность не исчезает, а удостоверение инвалида и парковочная карта служат подтверждением статуса инвалидности. Поэтому когда такой бельгиец едет из Бельгии в Германию, ему не нужно доказывать, что он инвалид. Карта инвалидности сделает это за этого человека".

Общественные организации выступили с инициативой создания такой карты ещё 13 лет назад. Еврокомиссия разработала законодательное предложение об этом и представила его на обсуждение Европарламента и Совета ЕС. Но гражданам с ограниченными возможностями по всему Союзу придется подождать ещё как минимум пару лет, прежде чем они получит возможность воспользоваться картой инвалидности.