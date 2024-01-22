Музей Прадо меняет описание картин

By Euronews

Музей Прадо, стремясь к большей инклюзивности, меняет описание шедевров. Термины, которые могут ранить посетителей, исключены.

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Национальный музей Прадо в Мадриде, один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства, меняет описания своих картин, стремясь к большей инклюзивности. Слова и термины, которые могут ранить посетителей, теперь не используются в комментариях к шедеврам. Необходимо адаптироваться ко времени и уважать всех людей, уверены в музее.

Виктор Кагеао, координатор, музей Прадо:"В пояснении к этой картине говорилось, что на полотне изображена инфанта Изабель Клара Евгения с карлицей Магдаленой Руис. Мы и так видим, что она человек невысокого роста. Она самая невысокая, не нужно объяснять, что она карлица".

Анна Мария Родригес, посетительница музея:"Я думаю, что это правильные изменения с политической точки зрения. Это прогресс, в смысле равенства и того, что каждый человек бесценен".

На прошлой неделе парламент Испании проголосовал за внесение поправок в Конституцию. Они, в частности, предусматривают замену термина "инвалид" на словосочетание "лицо с ограниченными возможностями". Власти обещают проводить политику, гарантирующую таким людям полную автономию и социальную интеграцию.