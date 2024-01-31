Пакистан: Имрана Хана и его жену приговорили к 14 годам тюрьмы

Для бывшего премьера Пакистана и лидера оппозиции это уже третий по счёту обвинительный приговор, на этот раз по делу о коррупции. Имрана Хана и Бушру Биби признали виновными в незаконной продаже государственных подарков.

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Бывший глава правительства Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби приговорены к 14 годам лишения свободы по делу о присвоении и незаконной продаже подарков, полученных за время премьерства, об этом сообщила в среду оппозиционная партия "Движение за справедливость".

Супругам также запрещено занимать государственные должности в течение 10 лет.

Приговор был вынесен антикоррупционным судом в Исламабаде на следующий день после того, как политик получил 10-летний тюремный срок по другому делу, в котором он был осужден за разглашение государственной тайны.

Сообщается, что эти сроки отбываются параллельно, а не суммируются.

Пакистанская фемида активизировалась за неделю до выборов в стране.

"Ещё один печальный день в истории нашей судебной системы, которая разрушается", – заявила команда Хана, добавив, что приговор будет оспорен.

71-летний Хан уже находится в заключении. В августе 2023 года его признали виновным в коррупции.