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Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны

Экс-премьер Пакистана Имран Хан вряд ли сможет вернуться в политику
Экс-премьер Пакистана Имран Хан вряд ли сможет вернуться в политику Авторское право K.M. Chaudary/AP
By Михаил Саленков
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Хан обвинения отвергает и называет преследование политически мотивированным.

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Суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 10 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны. 

Такой же срок получил экс-министр иностранных дел и заместитель председателя партии Хана "Движение за справедливость" Шах Мехмуд Куреши.

Согласно обвинению, Хан обнародовал содержание секретной телеграммы, отправленной послом Пакистана в Вашингтоне правительству.

Заседание проходило в тюрьме в Равалпинди, где экс-премьер отбывает трехлетний срок по делу о коррупции.

71-летний Имран Хан обвинения в свой адрес отвергает и называет преследование политически мотивированным.

Новый приговор был вынесен ему за 10 дней до всеобщих выборов, которые пройдут в Пакистане 8 февраля.

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