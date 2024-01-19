By Euronews и AP

На этой неделе в результате авиаударов Ирана и Пакистана погибли 11 человек - что за этим стоит и что это может означать для будущего?

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Авиаудары, нанесенные на этой неделе Ираном и Пакистаном, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, знаменуют собой значительное обострение напряженных отношений между соседями.

Повстанческие движения по обе стороны границы на протяжение долгого времени досаждают обеим странам, и очевидными целями ударов - иранского во вторник и ответного пакистанского в четверг - были "укрытия террористов", целью которых является создание независимого Белуджистана для этнических белуджей в Иране, Пакистане и Афганистане.

Вопрос в том, почему Иран и Пакистан решили нанести удары по повстанцам на территории друг друга, а не на своей собственной, учитывая риск более масштабного конфликта.

Краткая история отношений между Ираном и Пакистаном

Иран и Пакистан разделяет 900-километровая, практически неконтролируемая граница, которую свободно пересекают контрабандисты и боевики. Обе страны подозревают друг друга в поддержке или, по крайней мере, снисходительном отношении к некоторым группировкам, действующим по другую сторону границы.

"Джаиш аль-Адл", суннитская сепаратистская группировка, против которой Иран выступил во вторник, как полагают, действует из Пакистана, совершая нападения на иранские силы безопасности.

Освободительная армия Белуджистана, которая была сформирована в 2000 году и совершала нападения на пакистанские силы безопасности и китайские инфраструктурные проекты, предположительно скрывается в Иране.

Пакистанец изучает утренние газеты, освещающие на первой полосе историю об ударе Ирана, в киоске в Исламабаде, Пакистан, в четверг. Anjum Naveed/The AP

Почему Пакистан нанес ответный удар в четверг - и почему сейчас?

Пакистан заявил, что его удары по территории Ирана в четверг были направлены на укрытия Освободительной армии Белуджистана и Фронта освобождения Белуджистана. Он добавил, что хотел послать сигнал Ирану и другим соседям, предупредив, что может дать отпор, если его спровоцируют.

Последний раз Пакистан наносил ответный удар по соседней стране в 2019 году, когда сбил два индийских военных самолета и захватил одного из пилотов в спорном регионе Кашмир. Это произошло после индийского удара на территории Пакистана по лагерю подготовки террористов, который, по утверждению Нью-Дели, находился на территории страны.

У двух стран давно нестабильные отношения, но эти удары, скорее всего, вызваны внутренней динамикой.

Тегеран испытывает растущее давление, требующее каких-то действий после смертоносной атаки группировки "Исламское государство" в начале этого месяца, а также войны Израиля с союзником Ирана, ХАМАС, и более широких волнений против его теократии. По мнению аналитиков, нападение, совершенное Пакистаном в четверг, преследовало и внутренние цели.

"Правительство и военные находятся под огромным давлением (со вторника)", - заявил агентству AP Абдулла Хан из аналитического центра Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности в Исламабаде, добавив: "Общественное мнение о сильной армии уже не такое, как раньше, поэтому пришлось реагировать".

Насколько вероятна эскалация ситуации?

В четверг иранские военные начали запланированные ежегодные учения по противовоздушной обороне, которые пройдут от порта Чабахар, расположенного рядом с Пакистаном на востоке, через всю страну до границы с Ираком на западе. В ходе учений будут проведены боевые стрельбы с самолетов, беспилотников и систем противовоздушной обороны.

Нельзя исключать новых ударов со стороны Ирана и Пакистана, несмотря на то, что атаки, совершенные на этой неделе, заставляют задуматься о готовности их собственных вооруженных сил, в частности, их радаров и систем противовоздушной обороны.

Для Пакистана такие системы имеют решающее значение, учитывая постоянную напряженность в отношениях с его соперником, обладающим ядерным оружием, Индией. Его оборудование уже давно развернуто вдоль этой границы, а не границы с Ираном. Кроме того, Иран полагается на радары и системы противовоздушной обороны на случай возможных ударов со стороны своего главного врага - Соединенных Штатов.

Что означают эти авиаудары для Ирана и Пакистана?

Нанесение этих ударов позволяет Тегерану указать на то, что он готов к молниеносному применению военной силы, не опасаясь вступить в более широкую конфронтацию с Израилем и США, тем более что напряженность в связи с быстро развивающейся ядерной программой Ирана остается высокой.

Однако авиаудары могут обернуться против Пакистана, поскольку Освободительная армия Белуджистана заявила, что отомстит за убийства и начнет войну против государства.