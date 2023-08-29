Приговор бывшего премьер-министра Пакистана приостановлен

By Euronews

Суд в Исламабаде распорядился выпустить из тюрьмы бывшего премьер-министра Имрана Хана, получившего 3 года тюрьмы за коррупцию

Апелляционный суд Пакистана приостановил приговор бывшего премьер-министра Имрана Хана и приказал выпустить его под залог.

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Ранее Хан, возглавляющий оппозиционную партию "Техрик-и-Инсаф" был приговорен к трем годам тюрьмы по делу о коррупции.

Его признали виновным в сокрытии информации о доходах от продажи государственных подарков, полученных на посту главы правительства.

По конституции, после приговора Хан, который был отстранен от власти в результате вотума недоверия в парламенте в прошлом году, формально лишен права занимать государственные должности в течение пяти лет.