Институциональный кризис в Польше

By Магдалена Ходовник

"Закон и справделивость" продолжает акции протеста и обвиняет новые власти в нарушении Конституции. Качиньский говорит о "чрезвычайной ситуации", переходном периоде и новых выборах.

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Очередная акция протеста акция протеста была организаована у здания польской Национальной прокуратуры партией "Право и справедливость". По словам её председателя Ярослава Качиньского, новое министерство юстиции, в нарушение конституционных законов, предприняло попытку силового захвата учреждения. Качиньский назвал это «ползучим государственным переворотом». В течение нескольких недель между двумя политическими лагерями шел институциональный спор, в котором каждая сторона пыталась добиться своего: прежние – остаться, а новые – войти.

Аркадиуш Мулярчик (партия "Право и справедливость"):

"Силовыми методами произошел захват польского телевидения, государственных СМИ. Затем была попытка силой свергнуть прокурора. С другой стороны, мы видим абсолютно безумную попытку лишить мандатов двух парламентариев, которые были помилованы президентом. Я призываю вас внимательно посмотреть на то, что делает "либеральное" правительство Дональда Туска, потому что в Польше начинается чистое беззаконие, тирания и авторитарное правление".

У правящей коалиции иная позиция. В нарушении Конституции она обвиняет оппозицию, и спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Головня заявил:

"Тогда у меня есть послание господину депутату Качиньскому, который решил выступить сегодня без соблюдения каких-либо процедур, о том, что Конституция только что вступила в силу".

Министр юстиции, бывший омбудсмен, ответственный за большую часть изменений в сфере юриспруденции, считает их необходимыми для деполитизации и восстановления нормального функционирования правоохранительных органов.

Адам Боднар, министр юстиции и генеральный прокурор:

"Я думаю, что говорить о "дуализме" неуместно, потому что генеральный прокурор один. Все принимаемые мной решения абсолютно продуманы и соответствуют закону. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Прокуратура служила гражданам, чтобы материалы по различным [политически] неудобным делам не прятались в шкафах или гаражах. Я обеспечу работу прокуратуры над соблюдением верховенства закона".

Хаос в информационном пространстве высок, а общественность, сильно расколота политически, и зачастую теряется в интерпретациях правовых актов, которые множат и пропагандируют политики .

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Правовые споры между партией, уходящей от власти, и нынешним правительством касаются многих правовых актов, государственных институтов и позиций, и этот спор, конечно, не закончится в ближайшее время".