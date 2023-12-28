Польша: новые власти приступили к ликвидации государственных СМИ

By Euronews

После того, как президент Польши Анджей Дуда заблокировал выделение 3 млрд злотых Польскому телевидению, новое правительство приступило к ликвидации государственных СМИ

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Власти Польши приступили к ликвидации государственных СМИ - телеканала, радио и информационного агентства.

Об этом объявил министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич, объяснив это решением президента приостановить их финансирование.

"В связи с решением президента приостановить финансирование государственных СМИ я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Polskiej Agencji Prasowej S.A.", - сказал Сенкевич.

По словам чиновника, "это позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования".

Ранее президент Анджей Дуда, союзник оппозиционной партии "Право и справедливость", наложил вето на предложения нового правительства по финансированию госСМИ. Они, в частности, предусматривали выделение 3 млрд злотых (около 750 млн долларов) на нужды государственного телеканала Telewizja Polska.

На прошлой неделе Сенкевич, назначенный новым премьер-министром Дональдом Туском, уволил руководителей Telewizja Polska и информационного агентства РАР, поставив на их места своих кандидатов - новые власти назвали эти медиа рупором пропаганды предыдущего правительства консерваторов.