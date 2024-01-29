By Euronews

В результате удара беспилотника погибли трое военнослужащих США, более 30 получили ранения. В Вашингтоне обещают ответить на нападение и возлагают ответственность на группировки, поддерживаемые Ираном. Тегеран свою причастность отрицает.

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Президент США Джо Байден заявил, что Америка не оставит без ответа гибель троих американских военных в результате удара беспилотника на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией и Ираком. Более 30 американских военнослужащих получили ранения.

Байден возложил ответственность за это нападение на действующие в Сирии и Ираке группировки, поддерживаемые Ираном. Тегеран обвинения в причастности к нападению на американских военных отвергает.

Это первый случай гибели военнослужащих США на Ближнем Востоке с начала войны между Израилем и ХАМАС, хотя американские базы в этом регионе подвергались нападениям с 7 октября десятки раз.

Несколько радикальных группировок заявили, что "хотят отомстить" США, поддерживающим Израиль, который наносит удары по объектам в соседних странах.

В воскресенье Армия обороны Израиля сообщила, что поражены несколько "объектов инфраструктуры террористов" в Ливане в результате нескльких авиаударов. В ливанской "Хезболлах" заявили, что погибли по меньшей мере три члена движения.

"Нет поселений - нет безопасности"

В воскресенье в Иерусалиме прошла конференция, собравшая тысячи участников, которые призвали к восстановлению еврейских поселений в секторе Газа и на севере Западного берега реки Иордан.

"Нет поселений - нет безопасности", - сказал, обращаясь к собравшимся, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Еврейские поселения в секторе Газа были покинуты в 2005 году в соответствии с планом "одностороннего размежевания" Ариэля Шарона .