Трое военнослужащих США погибли в результате атаки БПЛА в Иордании

By Euronews

Президент США Джо Байден сообщил о гибели американских военных в результате удара беспилотника по позициям войск США в Иордании.

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Трое американских военнослужащих погибли и многие получили ранения в результате удара беспилотника по позициям войск США в Иордании. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Заявление было сделано в воскресенье 28 января.

Ответственность за нападение Байден возложил на группировки, поддерживаемые Ираном. Байден заявил, что Соединенные Штаты привлекут всех виновных к ответственности тогда и таким способом, каким сочтут нужным.

С 7 октября (нападения ХАМАС на Израиль) это первый случай гибели военных США в регионе. Американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались нападениям, но США не сообщали о жертвах среди своих военнослужащих.