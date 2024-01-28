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Трое военнослужащих США погибли в результате атаки БПЛА в Иордании

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Архив Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Президент США Джо Байден сообщил о гибели американских военных в результате удара беспилотника по позициям войск США в Иордании.

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Трое американских военнослужащих погибли и многие получили ранения в результате удара беспилотника по позициям войск США в Иордании. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Заявление было сделано в воскресенье 28 января. 

Ответственность за нападение Байден возложил на группировки, поддерживаемые Ираном. Байден заявил, что Соединенные Штаты привлекут всех виновных к ответственности тогда и таким способом, каким сочтут нужным. 

С 7 октября (нападения ХАМАС на Израиль) это первый случай гибели военных США в регионе. Американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались нападениям, но США не сообщали о жертвах среди своих военнослужащих.

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