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Связанная с Ираном группировка атаковала американскую авиабазу в Ираке

Авиабаза Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар
Авиабаза Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар Авторское право Nasser Nasser/The AP/File
By Euronews
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Авиабаза Айн аль-Асад в провинции Анбар, где размещены американские войска, подверглась атаке в субботу.

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Ответственность за субботнюю атаку на авиабазу Айн аль-Асад в Ираке, на которой размещены американские войска, взяла на себя группировка, поддерживаемая Ираном.

Как сообщило Центральное командование США, большинство снарядов были перехвачены системами ПВО, но нескольким удалось достичь цели.

Пострадали несколько военнослужащих.

Группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что удар был частью более широкого сопротивления против присутствия американских войск в Ираке, а также ответом на военную кампанию Израиля в Газе.

Нападения на американские войска в Ираке и Сирии участились с 7 октября.

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