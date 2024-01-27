БАПОР уволил "несколько" сотрудников, подозреваемых в связях с ХАМАС

В заявлении от имени генерального коммисара БАПОР Филиппа Лаззарини говорится, что сведения о возможной причастности этих сотрудников к нападению 7 октября агентству передали израильские власти.

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам объявило об увольнении нескольких своих сотрудников, которых подозревают в причастности к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В заявлении от имени генерального коммисара БАПОР Филиппа Лаззарини говорится, что сведения о возможной причастности этих сотрудников к нападению агентству передали израильские власти. Начато расследование. На время его проведения США, который является крупнейшим спонсором БАПОР, а также Канада приостановили его финансирование.

Чтобы сохранить Агентству возможность доставки гуманитарной помощи, я принял решение немедленно расторгнуть контракты этих сотрудников и начать расследование, чтобы безотлагательно установить истину. Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование. Филипп Лаззарини генеральный комиссар БАПОР

Госдепартамент США уточнил, что обвинения касаются 12 сотрудников БАПОР. При этом подчеркивается, что штат организации в секторе Газа насчитывает около 13 тысяч человек, большинство из которых являются учителями, медперсоналом, сотрудниками гуманитарных организаций.

Ранее БАПОР от имени генсека ООН призвал провести тщательное расследование официальный представитель Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь в ужасе от этой новости и попросил господина Лаззарини срочно заняться этим вопросом и гарантировать, что любой сотрудник БАПОР, принимавший участие или замешанный в события 7 октября или любую другую преступную деятельность, быть немедленно уволен и передан для возможного уголовного преследования", - сказал Дюжаррик.

В пятницу обвинения Израиля в "сговоре" с ХАМАС отверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, который написал в соцсети Х, что такие обвинения угрожают сотрудникам организации.

Тем временем, тысячи палестинцев бегут из Хан-Юниса в сторону Рафаха на фоне усиления боевых действий в этом регионе. Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших с начала военной операции превысило 26 тысяч, 183 человека были убиты за последние сутки, ранены более 64 тысяч.

В пятницу израильские военные приказали жителям трех кварталов Хан-Юниса и лагеря беженцев в городе эвакуироваться в прибрежную зону. В ЦАХАЛ заявили, что их войска ведут ближний бой с боевиками ХАМАС вокруг города.