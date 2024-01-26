ООН не может подтвердить обстоятельства крушения ИЛ-76

By Euronews

Следственный комитет России поделился видео c места крушения Ил-76. В ООН заявили, что не могут проверить обстоятельства крушения российского самолета. Москва и Киев проводят отдельные расследования.

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Следственный комитет России в четверг вечером опубликовал кадры, на которых видно, как якобы осматривается место крушения самолёта Ил-76.

"Первые результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод, что самолет был атакован зенитной ракетой с территории Украины", - говорится в описании видео.

24 января 2024 года российский военно-транспортный самолёт Ил-76 разбился в нескольких километрах от села Яблоново Белгородской области, недалеко от границы с Украиной.

Как заявили в Минобороны и МИД РФ, на борту находились 6 членов экипажа, 3 сотрудников военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Сообщается, что все они погибли.

"Мы понимаем, что и Россия, и Украина проводят отдельные расследования инцидента, и Украина призвала к международному расследованию. Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы", - заявила в четверг на экстренном заседании Совбеза ООН по этому вопросу заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари А. ДиКарло

По данным Москвы, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих.

По версии Киева, самолет мог перевозить ракеты военной системы РФ.

Катастрофа вызвала волну встречных претензий, но ни одна из сторон не представила доказательств своих обвинений, независимые СМИ также не могут подтвердить, кто действительно находился на борту, и как был сбит самолет.

Россия заявила, что украинские военные сбили самолет двумя ракетами, и утверждает, что военнопленные направлялись на обмен.

Главный следственный орган России, известный как Следственный комитет, в четверг возбудил уголовное дело по обвинению в том, что авиакатастрофа была террористическим актом.

Украина в ответ поставила под сомнение тот факт, что на борту находились военнопленные, и выдвинула свои собственные теории, в том числе намекнув, что самолёт мог представлять угрозу.

ДиКарло сказал, что этот инцидент подчеркнул важность обращения с военнопленными в рамках международного права.

"Мы призываем стороны продолжать обмен военнопленными. Семьи с обеих сторон ждут воссоединения со своими близкими", - сказала она.

Между тем продолжаются атаки российских беспилотников на украинские города. В Одессе в результате второго за неделю удара повреждён жилой дом. Осколки дрона пробили потолок, выбили окна и нанесли ущерб близлежащим зданиям.