Крушение ИЛ-76 под Белгородом: Киев обвиняет Москву " в умышленных действиях"

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что нет "достоверной и исчерпывающей информации" о находившихся на борту Ил-76.

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После крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области Генштаб ВСУ заявил, что "продолжит уничтожение средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".

В заявлении ВСУ говорится о последних массированных обстрелах украинских городов: "Зафиксированная интенсивность обстрелов прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром Белгорода".

Минобороны РФ утверждает, что украинские военные обстреляли самолет из зенитного ракетного комплекса. Российское оборонное ведомство в своем заявлении утверждает, что самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Власти РФ заявляют, что борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих, все они погибли.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило, что 24 января должен был состояться обмен пленными.

"Сегодня должен был состояться несостоявшийся обмен пленными. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве". В заявлении говорится, что "Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных".

В ГУР заявили: "Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства".

Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с крушением ИЛ-76. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Украинских военнопленных везли в Белгородскую область для того, чтобы осуществить очередной обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным", — заявил Сергей Лавров.

Информация российских властей о том, что на борту самолета находились военнопленные, пока не получила подтверждения из независимых источников. Журналисты проекта "Схемы" смогли подтвердить личности погибших членов экипажа.