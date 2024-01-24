Под Белгородом разбился российский военный самолет, погибли более 60 человек

By Euronews

Российское Минобороны утверждает, что самолет вез в Белгород 65 украинских военнопленных, предназначенных для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-86. Информацию об этом сначала распространил связанный с РЕН-ТВ телеграм-канал 112, опубликовавший в том числе и предполагаемое видео падения, а затем подтвердило российское Минобороны.

При этом российское оборонное ведомство утверждает, что самолет вез в Белгород 65 украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Утверждается, что на борту также были шесть членов и экипажа и трое сопровождающих.

В военном ведомстве заявили, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил для "установления причин катастрофы".

В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили Силы обороны Украины, поскольку "еще выясняют информацию", об этом сообщило издание Суспільне.

Между тем "Украинская правда", которая сообщила со ссылкой на свои источники, что самолёт Ил-76 сбили ВСУ, отредактировала новость, убрав оттуда все упоминание о поражении самолёта и о том, что это "работа ВСУ". Сейчас текст гласит: "Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300."