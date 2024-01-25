Совбез ООН проведет заседание по Украине

By Euronews

Совет Безопасности ООН проведет экстренное закрытое заседание. Его запросила Москва, обвиняющая Киев в сбитии своего самолёта.

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Совет Безопасности ООН проведет экстренное закрытое заседание по Украине, к созыву которого призвала Россия. Запрос Москвы поступил после крушения российского военно-транспортного самолета, в котором, как утверждается, находились пленные украинские солдаты.

ИЛ-76 разбился в среду в приграничном районе Белгорродской области. Москва обвинила Киев в его сбитии, заявив, что все 74 человека на борту погибли, в том числе 65 украинских военнопленных, направлявшихся на обмен.

Независимые СМИ не смогли подтвердить эту информацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в ООН в среду заявил, что Москву не беспокоит, если иностранные СМИ не поверят её версии катастрофы, и добавил, что России нечего обсуждать с Соединенными Штатами.

Он также назвал опасения о том, что Россия намеревается напасть на Европу, "чепухой".

В среду исполнилось 700 дней с момента начала вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский осудил агрессию, заявив, что россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами их родственников и эмоциями украинского общества.

Об авиакатастрофе Зеленский сказал:

"Необходимо максимально чётко установить все факты, учитывая, что авиакатастрофа произошла на территории России - вне нашего контроля".

Он также заявил, что Киев будет требовать независимого международного расследования катастрофы.

В Харькове спасатели обнаружили под завалами тело ещё одной жертвы российского обстрела - 8-летней девочки. От ударов во вторник погибли по меньшей мере 18 человек, десятки получили ранения. Нанесён ущерб гражданской инфраструктуре: пострадали более 200 объектов.

В ночь на четверг российская армия выпустила по территории Украины 14 ударных дронов типа "Shahed-136/131. 11 из них уничтожила противовоздушная оборона. По данным украинской стороны, беспилотники запускались из района Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда (Крым).