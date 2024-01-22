Саудовская сделка: Рафаэль Надаль разбил сердце Испании

Раньше Рафаэль Надаль был известен в Испании как "хороший парень". Принятие предложения стать послом тенниса Саудовской Аравии разрушило образ всеобщего любимца.

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"Теперь ясно, кто такой Рафа Надаль?" - этим вопросом задаются поклонники знаменитого теннисиста в соцсетях после того, как любимый сын испанского спорта стал "послом тенниса" в Саудовской Аравии.

Надаль подписал соглашение с богатой нефтью арабской страной, чтобы "способствовать развитию спорта", но больше, чем его действия, испанцев поразило его заявление: "Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите здесь рост и прогресс".

Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите здесь рост и прогресс Рафаэль Надаль - о Саудовской Аравии

"Деньги покупают все?" - спрашивают болельщики, указывая на нарушения прав человека в стране Персидского залива. Из соцсетей эта дискуссия переместилась в офисные коридоры, кафе и группы Whatsapp.

"Я прочитал новости ночью и подумал, что так устал, что, наверное, не так понял, но на следующий день увидел, что это правда. Первое, что я подумал: почему он продался? У него много денег, он выиграл все, ему это не нужно, - рассказал Euronews мадридец Хайме, чьим кумиром Надаль был всегда. - Это настолько сильный удар, что мы можем начать новый отсчет времени с этого момента: первый год с тех пор, как Рафа продался".

"Я не понимаю необходимости так продаваться, но и не виню его: когда речь идет о больших деньгах, достоинство и честь исчезают, - написал Пабло Эрскин из Алькоркона в газете El País. - Неужели стоит жертвовать принципами ради нескольких миллионов?"

А Гонсало обсудил демарш теннисиста со своими коллегами во время перерыва на кофе в банке, в котором он работает в Лондоне: "Трудно быть объективным, потому что для меня Надаль - Бог, но ясно, что это не лучшее, что он мог сделать".

Есть те, кто задается вопросом, почему самая популярная звезда испанского спорта приняла такое решение, а есть те, кто защищает своего кумира даже в самых серьезных спорах.

"Я не знаю, хорошо ли это соглашение для его имиджа, но я думаю, что он делает это ради развития тенниса и своей академии, а не ради денег. Я по-прежнему верю в ценности и принципы Надаля", - говорит Хорхе, испанец, живущий в Германии, который утверждает, что не пропустил ни одного матча Надаля.

Рафаэль Надаль на корте Gregorio Borgia/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Манящие нефтедоллары

Рафаэль Надаль - не первый и не последний спортсмен, который работает на Саудовскую Аравию, поэтому реакция испанцев может показаться неожиданной. Тем более что других спортсменов, подписавших контракты с арабской страной, так не осуждали.

Ранее другой испанец Джон Рам присоединился к финансируемой правительством Саудовской Аравии лиге гольфа, заключив контракт, стоимость которого оценивается более чем в 500 миллионов долларов.

А футбольная завезда из соседней Португалии Криштиану Роналду, который долгие годы играл за мадридский "Реал", по сообщениям СМИ, должен был получить 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, которая в итоге была отклонена.

О сделке Надаля с саудовцами известно очень мало, не говоря уже о сумме денег. Все, что было обнародовано, - это "долгосрочное обязательство помогать развитию спорта и вдохновлять новое поколение теннисистов в Саудовской Аравии".

В заявлении Федерации тенниса Саудовской Аравии также говорится, что в стране будет открыта новая академия Рафаэля Надаля и что игрок проведет там некоторое время.

Саудовские болельщики с фотографиями короля и наследного принца Саудовской Аравии AP/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

"Хороший парень"

Чтобы понять, какой ажиотаж вызвала сделка Надаля с Саудовской Аравией, а он является вторым теннисистом в истории по числу титулов Большого шлема, необходимо разобраться в его отношениях с Испанией. Многие называют его "сыном Испании" или "примером для подражания".

Но почему?

Ответ на этот вопрос дал два года назад газете Diario de Cádiz его менеджер Бенито Перес-Барбадильо.

"Рафа такой, каким его видят люди. Он обычный парень и очень хороший человек. Я думаю, Рафа так популярен, потому что он настоящий, у него нет двойных стандартов, он не искусственный человек", - сказал он.

Теннисиста всегда воспринимали как парня из Манакора, городка на острове Мальорка, который не хвастается своими победами и не ведет себя эксцентрично. Скромный и щедрый чемпион, который борется с поражениями, прилагая еще больше усилий и дисциплины.

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В 2017 году в интервью газете El País Надаль сказал, что с точки зрения управления своим состоянием "возможно, было бы лучше уехать в другую страну с более благоприятными условиями, но я счастлив в Испании, с моей семьей и друзьями. В другой стране у меня было бы в два раза больше денег, но я был бы в два раза менее счастлив. За деньги счастье не купишь".

Раньше Рафаэль Надаль был известен как "хороший парень". Принятие предложения от Саудовской Аравии разрушило этот идеал.

"В другой стране у меня было бы в два раза больше денег, но я был бы в два раза менее счастлив".. Silvia Izquierdo/AP

Что нужно Саудовской Аравии?

По оценкам, с 2021 года Саудовская Аравия инвестировала в спортивные сделки 6,3 миллиарда долларов, хотя, скорее всего, эта цифра гораздо выше, но отсутствие прозрачности затрудняет определение общей суммы.

Авторитарный режим вкладывает в спорт огромные деньги, чтобы создать образ современности.

"Он пытается создать имидж открытой и развитой страны по западным стандартам, но при этом его обвиняют в несоблюдении прав человека", - сказал Euronews Давид Эрнандес, профессор международных отношений Мадридского университета Комплутенсе.

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Использование нефтедолларов служит стратегии наследного принца Мухаммеда бин Салмана, его "Видению 2030" - программе, запущенной восемь лет назад с целью диверсификации саудовской экономики и отказа от зависимости от нефти.

Принц заявил, что спорт способствовал увеличению ВВП его страны на 1 %, и выразил надежду на дальнейший рост этого сектора.

"Саудовцы осознали, что международные энергетические рынки меняются, все больше и больше продвигается возобновляемая энергия, и поэтому они пытаются трансформировать свою экономику", - добавил он.

Эрнандес считает, что Саудовская Аравия пытается достичь нескольких целей. Первая - это демонстрация силы путем подписания крупных звезд, показывающая, что у нее есть возможности и ресурсы для организации всего, что она пожелает.

Вторая - дать понять, что это страна, которая открыта для контактов с другими культурами. И последняя цель - стать мировым медиа-гигантом.

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"Эта модель похожа на чемпионат мира по футболу в Катаре. Когда его организовывали, было много обвинений в несоблюдении прав человека и условий труда, но в итоге по ходу чемпионата мира люди говорили только о футболе, - говорит эксперт. - Саудовский режим хочет создать тот образ своей страны, который он хочет видеть в мире. Это очень продуманный и просчитанный образ".