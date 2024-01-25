ХАМАС: число погибших в Газе возросло до 25 700

Число погибших в Газе палестинцев растёт: 5 человек убиты при обстреле мечети в Рафахе, 9 - в учебном центре ООН в Хан-Юнисе.

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По меньшей мере 5 палестинцев погибли в среду в результате удара по мечети в городе Рафах на юге сектора Газа. Погибшие и раненые были доставлены в близлежащую больницу Абу Юсефа ан-Наджара, где их видели сотрудники AP.

По данным Минздрава Газы под управлением ХАМАС, в результате израильских обстрелов в секторе погибли уже не мене 25 700 палестинцев.

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило в среду об обстреле израильским танком своего учебного центра в Хан-Юнисе, в результате которого погибли 9 человек.

"Произошло нападение на учебный центр БАПОР в Хан-Юнисе, где укрывались 10 000 перемещенных лиц, и они подверглись нападению совсем недавно, во второй половине дня, были массовые жертвы. Некоторые здания горят, и сообщается о погибших. Многие люди пытались скрыться с места происшествия, но не смогли этого сделать", - передал координатор ООН по вопросам палестинских беженцев Джейми МакГолдрик.

"Два танковых снаряда попали в здание, в котором укрываются 800 человек — на этот момент сообщается о 9 погибших и 75 раненых", - написал позже директор БАПОР в Газе Томас Уайт в соцсети Х.

Основной целью ЦАХАЛ, по всей видимости, является район вокруг больниц Насер и Аль-Амаль, а также учебный центр БАПОР. Израильские военные говорят, что на этой территории находится важная база боевиков ХАМАС.

Ряд стран и международных организаций осудили нападение.

"Мы сожалеем о сегодняшнем нападении на учебный центр ООН в Хан-Юнисе. Вы уже слышали, как я говорил об этом раньше, вы слышали, как госсекретарь говорил об этом раньше. Гражданское население должно быть защищено, а охраняемый статус объектов ООН должен соблюдаться", - сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

В Тель-Авиве демонстранты, требующие от властей сделать всё возможное для освобождения израильских заложников, заблокировали движение на центральном шоссе Аялон.

Протесты начались после того, как Катар сообщил о том, что ХАМАС приостановил дальнейшие переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 24 января, заявил, что члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) очень серьёзно настроены начать переговоры по израильско-палестинскому урегулированию, предполагающее создание палестинского государства.