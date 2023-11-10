Сектор Газа: танковые бои возле больниц, исход на юг продолжается. Тель-Авив под обстрелом

Израильские танки заняли позиции вокруг ряда больниц сектора Газа, поступают сообщения о взрывах и интенсивных боестолкновениях. Ракеты ХАМАС обстреляли центральные районы Израиля.

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Представители ХАМАС в пятницу обвинили Израиль в обстрелах трёх больниц и школы в секторе Газа, в результате чего погибли по меньше мере 22 человека.

В течение дня поступали сообщения о боях с применением танков вблизи крупнейшей больницы города Газа "Аш-Шифа", где, как утверждает ЦАХАЛ, находится командный пункт боевиков.

Под огнём авиации также оказался индонезийский госпиталь (Армия обороны Израиля отрицает удар) и детская онкологическая больница "Рантисси".

Все эти медучреждения расположены на севере палестинского анклава, где, как считают в Израиле, сосредоточены боевики ХАМАС, атаковавшие еврейское государство в прошлом месяце. Израиль регулярно утверждает, что группировка использует мирных жителей, больных и врачей в качестве "живого щита".

По данным ВОЗ, в секторе Газа в настоящее время порядка 20 больниц приостановили работу.

По заявлениям Минздрава ХАМАС, число погибших палестинцев превысило 11 тысяч. Euronews не может проверить эти данные.

Обстрелы Израиля и работа ПВО

В центральной части Израиля сработали сирены ракетной тревоги "Цева Адом". Мощный залп ракет был выпущен по Тель-Авиву, впервые с вечера вторника.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как система защиты "Железный купол" перехватывает ракеты над городом.

Ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Аль-Кассам" – военизированное крыло ХАМАС.

По сообщениям медиков, две жительницы Тель-Авива получили осколочные ранения.

Армия обороны Израиля также заявила, что перехватила беспилотник в районе Эйлата на Красном море. В четверг в одну из школ южного города врезался дрон.

"Слишком много палестинцев убито" – Блинкен

"Слишком много палестинцев убито. Слишком многие пострадали", – заявил журналистам Энтони Блинкен в столице Индии Нью-Дели.

Хотя госсекретарь США положительно отозвался об объявлении Израилем ежедневных "точечных" гуманитарных пауз, он сказал, что "можно и нужно сделать ещё больше, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения".

Фолькер Тюрк, верховный комиссар ООН по правам человека призвал провести расследование "неизбирательных" израильских бомбардировок.

"Прочный мир и безопасность не могут быть обеспечены, если дать выход ярости и боли и направить их против людей, которые не несут никакой ответственности за совершённые преступления, включая, 99 убитых сотрудников БАПОР, что глубоко нас потрясло. Это беспрецедентно, возмутительно, душа разрывается", – сказал он.

Эвакуация на юг

Как в предыдущие дни, Израиль объявил в пятницу о шестичасовом "окне" и о возобновлении работы эвакуационного коридора по дороге Салахедин.

"Северная часть сектора Газа – театр ожесточённых боев, время для эвакуации истекает", – говорится в аккаунте ЦАХАЛ на арабском языке на платформе X

США предложили Израилю "более длительные гуманитарные паузы" и увеличение объёма помощи, поступающей в палестинский анклав.