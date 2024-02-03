Конгресс "зеленых" в Лионе: "Пусть 2024 станет годом "зеленого" мужества"!

"Зеленые" избрали тех, кто возглавит список экологических партий на европейских выборах

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Европейские "зеленые" приступают к делу. В субботу в Лионе съезд партии назначил Терри Райнтке (Германия) и Баса Эйкхаута (Нидерланды) возглавляющими списки для участия в европейских выборах в июне.

В то время как некоторые политики ЕС все больше сомневаются в своих климатических амбициях, "зеленые" убеждены, что укрепление Европейского "зеленого пакта" остается единственным ответом на международные и европейские вызовы.

Бас Эйкхаут, депутат Европарламента (Зеленые), один из руководителей списка Зеленых на европейских выборах:

"Китай проводит очень четкую промышленную политику. Посмотрите, как они работают с электромобилями. Америка, Соединенные Штаты, вкладывают огромные деньги в "зеленые" инновации. Так что "зеленая" гонка продолжается. И Европа была в авангарде. Теперь остановка, пауза, отдых, мораторий - все это действительно ухудшит положение нашей промышленности. И я думаю, что это станет посланием не только для нашей промышленности, но и для людей: если вы хотите иметь будущее, где у вас есть работа, то вам нужна "Зеленая сделка".

"Зеленые" также считают, что более справедливый климатический переход - это лучшее решение для борьбы с ростом поддержки ультраправых, который предсказывают опросы.