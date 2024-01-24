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Эрдоган принимает Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси и президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Ирана Ибрагим Раиси и президент Турции Реджеп Эрдоган Авторское право Mert Gokhan Koc/AP
By Кнарик Хачатрян
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Президенты Ирана и Турции обсуждают в Анкаре двусторонние отношения и ситуацию в секторе Газа

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Президент Ирана Ибрагим Раиси был принят в Анкаре своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке дня переговоров - растущий конфликт в секторе Газа и энергетическое сотрудничество между двумя соседними странами. 

Раиси дважды откладывал свой визит из-за проблем с расписанием и терактов в юго-восточном иранском городе Керман.

Несмотря на жесткую риторику, Турция поддерживает решение о создании двух государств – Палестины и Израиля. При этом Анкара поддерживает и торговые связи с Израилем, что вызвало критику внутри страны и со стороны Ирана.

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