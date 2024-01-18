Пакистан нанес удар по территории Ирана

By Euronews

Отошения между Исламабадом и Тегераном продолжают накаляться. Страны обмениваются ракетными ударами.

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ВВС Пакистана в четверг утром нанесли ракетные удары по провинции Систан и Белуджистан в Иране, нацеленные на позиции боевиков. Об этом заявило министерство иностранных дел Пакистана.

Иранская сторона сообщила о гибели по меньшей мере семи человек и потребовала от Исламабада объяснений.

Действия Исламабада стали ответом на удары Ирана по объектам в Пакистане 16 января. Целью, как утверждал Тегеран, была группировка "Джейш аль-Адль", которую Иран считает террористической. Власти Пакистана осудили удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

Жертвами атаки, указали в МИД Пакистана, стали двое детей. В связи с обострением ситуации премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетел в Исламабад.