Иранские удары по Эрбилю: посол Ирака отозван из Тегерана

В Эрбиле погибли несколько мирных жителей, в том числе известный бизнесмен и его маленькая дочь. Иран утверждает, что нанес удары по центрам израильской разведки.

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Ирак отозвал своего посла из Тегерана для консультаций и вызвал поверенного в делах Ирана в Багдаде знак протеста против иранских ударов по городу Эрбиль на севере страны. В результате атаки погибли несколько мирных жителей.

В заявлении министерства иностранных дел Ирака говорится, что удары стали "вопиющим нарушением суверенитета Республики Ирак, решительно противоречат принципам добрососедства и международного права и угрожают безопасности региона".

В понедельник поздно вечером Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по целям в Ираке и Сирии.

В заявлении, распространенном иранскими государственными СМИ, сообщается, что "баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе", а целью ударов была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане". Иракские чиновники отрицают, что здание имеет отношение к Моссаду.

Удары пришлись по элитному району, расположенному недалеко от обширного комплекса консульства США в Эрбиле.

СМИ Ирака со ссылкой на источники в органах безопасности сообщают, что одна ракета упала на дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки, другая — на курдский разведывательный центр, а воздушное сообщение в аэропорту Эрбиля было приостановлено.

По последним данным, погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Среди жертв — известный бизнесмен Пешрав Дизайе и его маленькая дочь, которой не исполнилось и года.

Власти Ирака сообщают, что рано утром во вторник предотвратили атаку трех беспилотных летательных аппаратов на американскую военную базу "Харир" в Эрбиле.

В Госдепартаменте США осудили иранские удары по Ираку, назвав их "безрассудными и неточными".

Министр иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что удары по Ираку и Сирии решительной защитой суверенитета и безопасности страны — это противодействие терроризму и частью наказания тех, кто угрожает безопасности Ирана".

Во вторник в Эрбиле начались акции протеста против иранских ударов.