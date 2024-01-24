Проблемы интеграции иностранных рабочих в Сербии

By Euronews

В Сербии сокращается численность населения и ощущается нехватка рабочей силы, но в стране нет интеграционных структур для приема иностранных рабочих.

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Сербия теряет более 72 тысяч человек в год, что соответствует размеру среднего города в стране. Эта цифра включает в себя два показателя: отрицательный естественный прирост, то есть количество людей, которые теряются в разнице между умершими и новорожденными, а также количество тех, кто покидает страну.

По данным Бюро статистики, отрицательный естественный прирост составляет около 46 тысяч человек, а остальные почти 30 тысяч человек — это те, кто переехал из страны. Однако многие факторы указывают на то, что количество людей, ежегодно покидающих страну, значительно превышает эту цифру и колеблется в пределах 45-60 тысяч человек.

Кроме того, недавняя перепись населения показала, что в период с 2011 по 2022 год Сербия потеряла почти полмиллиона жителей. Эксперты предупреждают, что даже эти цифры не соответствуют действительности, а число потерянных Сербией людей еще выше, поскольку данные о тех, кто покинул страну, не соответствуют действительности.

Анестезиологи, неврологи, педиатры, офтальмологи — вот лишь некоторые из специалистов, нехватка которых ощущается в медицинских учреждениях Сербии.

В Сербии не хватает около 20 000 водителей, то есть около 8% водителей грузовиков и 17% водителей автобусов. Такая же ситуация складывается в строительстве и других секторах экономики.

С 2020 года количество иностранных рабочих в стране удвоилось, а незнание языка становится основной проблемой интеграции в общество.

Ивонн и Прешес из Нигерии работают официантками в кафе в Нише. В Сербии они оказались из-за войны в Украине, они учились там в медицинском институте и бежали. Говорят, что выучить сербский язык непросто.

"Честно говоря, я не планирую здесь оставаться. Я хочу уехать в Канаду, но может быть еще передумаю", — говорит Прешес Сидера.

"Если есть возможность остаться и получить работу после учебы, то почему и нет?", — говорит Ивонн Соваву.

Прешес и Ивонн говорят по-английски, но для многих иностранных строителей не так.

Сербия пока не создала соответствующих интеграционных структур для приема мигрантов. И язык — первый барьер

"Некоторые компании нанимают переводчиков, кто-то говорит по-английски, все зависит от характера работы, от количества людей и срока их нахождения. Работодатель создает точные протоколы и процедуры, которые просто заменяют ежедневную потребность в переводчиках... как в случае со строительными площадками", — говорит Елена Жевтович из Союза работодателей Сербии.

Представители сербских городов пытаются извлечь уроки из опыта соседней Хорватии. В Загребе предоставят бесплатные языковые курсы для иностранных рабочих с марта.

"Это решение города Загреба было ключевым, поскольку изучение нашего языка (хорватского) является первым шагом на пути к интеграции иностранных рабочих, которых в городе Загреб становится все больше, у нас есть данные, что есть сейчас их 23 000. Мы не можем дождаться, пока центральное правительство примет все меры по интеграции", — говорит член городского парламента Гордан Босонак.

По данным Министерства труда Сербии за декабрь, иностранцам было выдано почти 49 тысяч разрешений на работу.